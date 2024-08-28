Миллиарды от Минобороны: сколько денег получили фигуранты дела о бронежилетах для армии

|
Евгения Романова
Евгения Романова 58 0

РИА Новости: фигуранты дела о бронежилетах получили от МО 2,4 млрд рублей

Миллиарды от Минобороны: сколько денег получили фигуранты дела о бронежилетах для армии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Суд уже арестовал трех обвиняемых в мошенничестве, поставивших некачественные средства защиты военнослужащим.

Фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов для Вооруженных сил России получили не менее 2,4 миллиарда рублей от Минобороны (МО) РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Указывается, что сотрудники группы компаний (КГ) «Пикет» похитили деньги, выделенные ведомством для реализации госконтракта на соответствующую поставку. В результате ВС РФ получили не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом.

«В результате своих действий… путем обмана получили от министерства денежные средства в сумме не менее 2 400 000 000 рублей, получив возможность ими распоряжаться по собственному усмотрению», — говорится в материалах дела.

Обвиняемые потратили эти деньги на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях. Сейчас все активы арестованы.

Ранее Басманный суд арестовал гендиректора ГК «Пикет» Андрея Есипова, начальника службы безопасности Михаила Кальченко и финансового директора Викторию Антонову. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Все три фигуранта после продления срока арестованы до 3 сентября 2024 года.

Группа компаний «Пикет» владеет долями в уставных капиталах пяти организаций, тремя земельными участками общей площадью 7,2 тысячи квадратных метров, нежилым зданием на 1265,7 «квадратов». Также ГК есть 22 банковских счета, на которых лежат деньги.

На сайте ГК «Пикет» указывается, что она в том числе поставляет тактическое снаряжение, помогает ВС РФ и бойцам в зоне СВО, а также создает новые изделия, которые «свободны от импорта».
 
Ранее 5-tv.ru писал, что Мосгорсуд отклонил апелляцию обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере генерала Дмитрия Булгакова. Бывший замминистра обороны был арестован 26 июля и отправлен в следственный изолятор «Бутырка». Он за 2018 год заработал более 15 миллионов рублей, что стало известно из декларации о доходах экс-замминистра обороны.
+25° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
91.48
-0.29 102.29
-0.20
Сатурн укрепляет Луну трином: как лучше провести 28 августа

Последние новости

14:07
В Кировской области сбили несколько беспилотников ВСУ: что известно
13:53
Внезапная магнитная буря накрыла Землю: как выжить в этот период
13:46
Схроны с оружием и взрывчаткой: задержанные в Ингушетии являются сторонниками ИГ*
13:39
В Кремле ответили на информацию об отправке призывников в Курскую область
13:30
В России хотят ужесточить контроль за блогерами, которые ведут тренинги и курсы
13:21
«Парализует»: врач предупредил об последствиях курения не только для легких

Сейчас читают

Китай — Россия — Белоруссия: новый центр притяжения на геополитической карте мира?
«Я на кладбище отдыхаю»: певец Шура похвастался дорогим подарком — гробом
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
Успение Пресвятой Богородицы 28 августа — смысл и значение большого праздника

Новости СМИ2