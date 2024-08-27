«Мы не смогли»: американский наемник рассказал о хаосе в рядах ВСУ
Американский наемник признался, что в рядах ВСУ царит хаос
Фото, видео: www.globallookpress.com / Cpl. Maurion Moore; 5-tv.ru
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Он воевал на стороне украинских боевиков во время попытки вторжения в Курскую область.
Американский наемник, сражающийся на стороне украинских боевиков, в интервью телеканалу ABC News рассказал о больших проблемах с контролем подразделений, из-за того, что войска оказались слишком растянуты.
«Нас попросили приехать в Курск, в Курскую область, чтобы помочь проводить снайперские операции. Но там сейчас творится полный хаос. Мы так и не смогли провести эти операции», — признался американский наемник.
Наемник работает на частную военную компанию Forward Observations Group (FOG). Ранее эта американская ЧВК разместила фотографии своих бойцов в Курской области, чем спровоцировала международный скандал. В МИД России подчеркнули, что любые иностранные наемники в зоне конфликта немедленно становятся законной целью Вооруженных сил Российской Федерации.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
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