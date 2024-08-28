В Казани пройдет международный фестиваль «Съезд диксилендов и этно-джазовых ансамблей из стран БРИКС в России»
Мероприятия пройдут на открытых и закрытых площадках города.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина
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Международный фестиваль «Съезд диксилендов и этно-джазовых ансамблей из стран БРИКС в России» пройдет с 28 по 30 августа в Казани.
Фестиваль состоится перед октябрьским саммитом БРИКС, который будет проходить с 22 по 24 октября. Это событие подчеркнет дипломатическую роль джаза, гостеприимство России, а также культуру Республики Татарстан.
В фестивале примут участие российские и зарубежные коллективы и музыканты. Мероприятия, включая гала-концерт с участием сводного оркестра БРИКС+, можно будет посетить в зеленых парках и на центральных улицах города.
В первый день фестиваля состоится «Джазовый прием» для музыкантов и дипломатов. Также пройдут показы джазовых кинокартин. После, 29 августа, состоится парад диксилендов и фестивальный концерт у старого театра Камала.
В завершении фестиваль перемесится в парки и на близлежащую территорию Театра кукол «Экият». Яркие и незабываемые выступления можно будет увидеть у Центра Семьи «Казан».
Президентом фестиваля является легендарный джазовый музыкант, народный артист России Алексей Козлов.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в «Сириусе» прошел заключительный концерт Большого летнего музыкального фестиваля.
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