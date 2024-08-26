В «Сириусе» прошел заключительный концерт Большого летнего музыкального фестиваля

Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» завершился концертом Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. На заключительном концерте фестиваля Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии под руководством дирижера Николая Алексеева представил программу из произведений представителей русской, чешской и немецкой музыки. В качестве солиста выступил народный артист России, виолончелист Сергей Ролдугин.

Совместно музыканты исполнили концерт для виолончели с оркестром Антонина Дворжака. В программу заслуженного коллектива России на фестивале вошли Сюита вальсов № 2 из оперы Рихарда Штрауса «Кавалер розы», Виолончельный концерт Антонина Дворжака, сольную партию в котором исполнил Ролдугин, и Четвертая симфония Петра Чайковского. По словам Ролдугина, главной задачей стало погрузить слушателя в шедевры классической музыки.

«Я думаю, что это исполнение шедевра виолончельного репертуара и поэтому публика, которая любит музыку вообще, а виолончельную в частности, она просто встретится еще раз с этим шедевром. Это главная задача», — сказал он.

По словам руководителя фонда «Талант и успех», председателя Совета федеральной территории «Сириус» Елены Шмелевой, можно с точностью сказать, что фестиваль состоялся.

«Более 30 тыс. человек его посетили, и я считаю, что уровень концертов исполнения, уровень интереса запросов публики такой, что мы готовы к открытию нового концертного центра. У нас есть понимание, с кем мы сотрудничаем, как мы развиваем, в том числе даже просветительские программы. Вокруг той очень серьезной академической высочайшего уровня программы, которая сложилась в рамках фестиваля, большой летний фестиваль соединяет все те проекты, которые как проекты партнеров будут представлены в большом зале», — резюмировала она.

Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» — крупнейшее музыкальное событие федеральной территории. Он объединяет звезд классической сцены: ведущих оперных исполнителей, выдающихся музыкантов, знаковые симфонические и камерные коллективы, всемирно известные ансамбли танца. Одной из особенностей фестиваля стали основные локации проведения концертов — Парк науки и искусства «Сириус» и открытая сцена на Медальной площади. Фестиваль в этом году проходил с 13 июля по 25 августа.