«Может привести к коллапсу»: как ответил Пекин на визит Салливана в Китай

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 39 0

Политолог Дудаков: визит Джейка Салливана в Китай оказался неудачным для США

«Может привести к коллапсу»: как ответил Пекин на визит Салливана в Китай

Фото: www.globallookpress.com / Lian Yi

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Это его первая за восемь лет поездка в Поднебесную.

Визит советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в Китай оказался неудачным для Штатов. Пекин продолжает ограничивать поставки металлов в Америку. Об этом пишет EADaily со ссылкой на мнение политолога Малека Дудакова.

«Их нехватка может привести к коллапсу американского ВПК и многих других сфер экономики», — подчеркнул эксперт.

Политолог пояснил, что Пекин планирует вести следующие переговоры уже со следующей администрацией США, но не президента Джо Байдена. По мнению Дудакова, текущий визит ушел в сторону «долгих препирательств» по Тайваню, Украине, Филлипинам и прочим напряженным местам.

Дудаков напомнил, как незадолго до поездки Салливан надавил на Канаду установить тарифы на импорт металлов и электрокаров из Китая. Пекин также ответил на это, вводя ограничения на экспорт редкоземельных металлов в западные страны.

Абсолютное большинство из них поступают в США как раз из Китая, подчеркнул политолог. Причем эти ресурсы крайне необходимы Штатам для производства как чипов, так и систем противовоздушной обороны (ПВО).

Джейк Салливан посетил Китай в период с 27 по 29 августа. Американский политик встретился с министром иностранных дел КНР Ван И, а также другими официальными лицами. В результате Салливан добился у китайской стороны телефонного разговора Джо Байдена с Си Цзиньпином.

Ранее 5-tv.ru писал, зачем в Москву и Минск посетил премьер Государственного совета КНР Ли Цян.

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«Может привести к коллапсу»: как ответил Пекин на визит Салливана в Китай

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