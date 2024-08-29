Отгуляла императрица? Аллегрова решила завершить карьеру

Вероятно, выступление народной артистки РФ на «Новой волне» в Сириусе было последним.

Народная артистка России, певица Ирина Аллегрова собирается завершить карьеру. Об этом сообщает StarHit.

Как указывается, за кулисами на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в Сириусе Аллегрома поделилась с коллегами своими планами на будущее, в частности, призналась, что устала и в ближайшее время планирует окончательно уйти со сцены.

Это значит, что выступление Ирины Аллегровой в минувшее воскресенье, 25 августа, могло стать едва ли не последним. При этом, композитор и продюсер Игорь Крутой, который работал с «императрицей» отечественной сцены, отнесся к решению подруги с пониманием. Однако, как отмечает издание, ради него Аллегрова готова сделать исключение и в ноябре она все-таки выступит на юбилейных концертах Крутого.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Аллегрова посвятила песню женам бойцов, проходящих службу в зоне проведения спецоперации. Артистка в мае 2024 года впервые выступила после долгого перерыва.