Токсичный нарцисс: Бородина рассказала о новых отношениях

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 15 0

Бородина призналась: сначала Сердюков показался ей токсичным

Токсичный нарцисс: Бородина рассказала о новых отношениях

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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Поначалу у телеведущей были сомнения относительно Сердюкова.

После развода с бывшим мужем Курбаном Омаровым, телеведущая Ксения Бородина зареклась строить любовные отношения с публичными личностями и что будет афишировать свою личную жизнь. Но, спустя три года все изменилось. В данный момент телеведущая в счастливых отношениях с блогером Николаем Сердюковым.

«Могу сказать, что сначала были сомнительные чувства. На первый взгляд он казался нарцистичным, токсичным местами и слишком много говорил. Все это меня смущало и местами даже злило», — вспоминает Бородина.

Их отношения завязались на съемках реалити-шоу «Последний герой» на Алтае, где Бородина была ведущей, а Сердюков участником. К завершению проекта паре удалось поговорить наедине. И по возвращению домой постепенно отношения переросли в романические. Сначала это были скромные, осторожные переписки, после — прогулки по Москве.

«Когда-то я говорила, что счастье любит тишину, но когда находишь свое, то, об этом хочется кричать», — пишет Ксения в личном блоге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, от какой зависимости избавил ее Сергей.

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