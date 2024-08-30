Токсичный нарцисс: Бородина рассказала о новых отношениях

Поначалу у телеведущей были сомнения относительно Сердюкова.

После развода с бывшим мужем Курбаном Омаровым, телеведущая Ксения Бородина зареклась строить любовные отношения с публичными личностями и что будет афишировать свою личную жизнь. Но, спустя три года все изменилось. В данный момент телеведущая в счастливых отношениях с блогером Николаем Сердюковым.

«Могу сказать, что сначала были сомнительные чувства. На первый взгляд он казался нарцистичным, токсичным местами и слишком много говорил. Все это меня смущало и местами даже злило», — вспоминает Бородина.

Их отношения завязались на съемках реалити-шоу «Последний герой» на Алтае, где Бородина была ведущей, а Сердюков участником. К завершению проекта паре удалось поговорить наедине. И по возвращению домой постепенно отношения переросли в романические. Сначала это были скромные, осторожные переписки, после — прогулки по Москве.

«Когда-то я говорила, что счастье любит тишину, но когда находишь свое, то, об этом хочется кричать», — пишет Ксения в личном блоге.

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