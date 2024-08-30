Меган Маркл высказалась о самочувствии Кейт Миддлтон

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 35 0

Меган Маркл больше не держит зла на Кейт Миддлтон

Меган Маркл высказалась о самочувствии Кейт Миддлтон

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Инсайдер подтвердил эту информацию.

Супруга принца Гарри Меган Маркл не держит зла на Кейт Миддлтон за прошлые обиды. Об этом стало известно изданию Us Weekly, журналисты которого пообщались с инсайдером, близким к уехавшей в Америку паре.

«Она просто хочет мира и знает, что не сможет его достичь, если будет таить обиды», — сообщил источник.

С того момента, как принцесса Уэльская публично объявила о своей тяжелой болезни, Меган Маркл поутихла и перестала резко высказываться в адрес королевской семьи. Возможно данная ситуация помогла ей иначе посмотреть на их отношения с Кейт Миддлтон, а возможно человеческое сочувствие взяло вверх над всеми противоречиями, сохраняющимися между ними.

В конце марта супруга наследника британского престола принца Уильяма заявила, что проходит курс химиотерапии из-за того, что у нее был диагностирован рак. С тех пор, на публике она смогла появиться впервые только в середине июня. В данный момент Миддлтон продолжает лечение.

Ранее 5-tv.ru сообщало, что случилось между Уильямом и Гарри на коронации.

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