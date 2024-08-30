Меган Маркл высказалась о самочувствии Кейт Миддлтон

Инсайдер подтвердил эту информацию.

Супруга принца Гарри Меган Маркл не держит зла на Кейт Миддлтон за прошлые обиды. Об этом стало известно изданию Us Weekly, журналисты которого пообщались с инсайдером, близким к уехавшей в Америку паре.

«Она просто хочет мира и знает, что не сможет его достичь, если будет таить обиды», — сообщил источник.

С того момента, как принцесса Уэльская публично объявила о своей тяжелой болезни, Меган Маркл поутихла и перестала резко высказываться в адрес королевской семьи. Возможно данная ситуация помогла ей иначе посмотреть на их отношения с Кейт Миддлтон, а возможно человеческое сочувствие взяло вверх над всеми противоречиями, сохраняющимися между ними.

В конце марта супруга наследника британского престола принца Уильяма заявила, что проходит курс химиотерапии из-за того, что у нее был диагностирован рак. С тех пор, на публике она смогла появиться впервые только в середине июня. В данный момент Миддлтон продолжает лечение.

Ранее 5-tv.ru сообщало, что случилось между Уильямом и Гарри на коронации.