«Добро побеждает зло»: Муцениеце высказалась после суда с Прилучным за детей

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Муцениеце заявила, что суд по разделу детей с Прилучным прошел хорошо

«Добро побеждает зло»: Муцениеце высказалась после суда с Прилучным за детей

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Звезды сериала «Закрытая школа» решают, с кем из них будут жить дети — 11-летний Тимофей и восьмилетняя Мия.

Агата Муцениеце впервые прокомментировала результаты прошедшего накануне судебного заседания по разделу детей с бывшим супругом Павлом Прилучным.

«Все прошло хорошо, не волнуйтесь. Правда на стороне правды и добро всегда побеждает зло, какими бы манипуляциями они не пользовались. Все будут платить по закону и жить по закону. Просто предлагаю не мусолить это дело, пока оно не будет завершено, потом обязательно поделюсь со всеми, как и что», — цитирует актрису 7Дней.ru.

Накануне в Головинском суде Москвы состоялось заседание, на котором определялось дальнейшее место жительства детей Муцениеце и Прилучного. Из здания суда 35-летняя актриса вышла с натянутой улыбкой на лице, однако от общения с журналистами отказалась. Прилучный на заседание не явился. Его интересы представлял адвокат.

В настоящий момент 11-летний Тимофей и восьмилетняя Мия живут с мамой, однако их дальнейшая судьба пока не определена. Вскоре бывшие супруги встретятся на еще одном судебном заседании, дата которого пока неизвестна.

Звезды сериала «Закрытая школа» развелись еще в 2020 году, но продолжали поддерживать достаточно теплые отношения, пока в 2022 году Прилучный не закрутил роман со своей коллегой Зепюр Брутян.

После этого Муцениеце заявила, что бывший муж платит всего 100 тысяч рублей алиментов и подала в суд на экс-супруга. Этот процесс актриса выиграла весной текущего года, однако несколько месяцев спустя уже сам Прилучный подал заявление в суд на бывшую жену. Теперь звезда российского кино хочет забрать Мию и Тимофея себе.

Ранее 5-tv.ru рассказал новые детали разрыва Агаты Муцениеце и Павла Прилучного.

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