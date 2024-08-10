Прямо во время отпуска: новые детали разрыва Агаты Муцениеце и Павла Прилучного

Ведущая Виктория Боня объяснила, почему актриса не может отстать от бывшего мужа.

Актриса Агата Муцениеце, более четырех лет назад расставшаяся с популярным артистом Павлом Прилучным, никак не может оставить в покое бывшего избранника из-за непрекращающихся неудач в личной жизни. Таким мнением в шоу на Rutube поделилась популярная ведущая Виктория Боня.

Не так давно Муцениеце вновь «активизировалась» в Сети, то и дело бросаясь нелестными высказываниями в сторону экс-супруга. Звезды до сих пор продолжают выяснять отношения и судиться из-за алиментов на детей.

И если Прилучный построил свое счастье заново — женился на коллеге по цеху Зепюр Брутян и завел еще одного ребенка — то актриса наладить личную жизнь пока не может. По слухам, она начала встречаться с бизнесменом Владимиром Перельманом, только вот пара уже успела расстаться. Причем мужчина сообщил избраннице о разрыве так же, как это в свое время сделал Прилучный.

Оказывается, несколько лет назад знаменитости вместе отправились в отпуск. Тогда отношения уже были на грани, однако Агата стремилась дать последний шанс мужу, а также всеми силами хотела сохранить любовь. Павел же, наоборот, принял окончательное решение разойтись.

«Решили попробовать восстановить все отношения. В общем, Павел решил окончательно закрыть эти отношения и по-быстренькому жениться на Зепюр», — раскрыл соведущий Виктории Андрей Борисов.

Теперь «злой рок» Муцениеце повторился, и новый возлюбленный оставил актрису прямо на отдыхе.

«Здесь как раз-таки понятно, почему Агаточка вмешивается в предыдущие отношения, потому что сам этот ресторатор бросил ее во время совместного отдыха. Вот она и занялась опять же обратно бывшим», — уверена Боня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Брутян называет детей Прилучного своими.