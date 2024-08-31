Уехала жить в Лондон: Лепс рассказал об отношениях с невестой на расстоянии

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 225 0

Лепс заявил о готовности встречаться с невестой Авророй на расстоянии

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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Теперь между артистом и его молодой избранницей тысячи километров. Сможет ли любовь выдержать такое испытание?

Народный артист России Григорий Лепс признался — поступление молодой избранницы Авроры Кибы в лондонский колледж никак не отразится на их отношениях, даже несмотря на то, что певцу запрещен въезд в Великобританию.

«Не думаю, что расстояние будет помехой для отношений. <…> Меня не пускают в Лондон с 2011 года», — сказал знаменитость в беседе с 5-tv.ru на II-ом турнире по спортивным бальным танцам «MIDNIGHT BALL» Марии Мельниковой.

О новом романе Лепса стало известно в начале лета. Тогда он вместе с молодой особой появился на музыкальной премии. На вопрос, кто же эта спутница, певец ответил, что эта его невеста. Но пока заветного «Да» она не сказала.

Спустя месяц он открыто признался в чувствах к Кибе. Девушке всего 18 лет, лишь недавно она окончила школу — а именно Московскую экономическую. Туда невероятно тяжело попасть, стоимость обучения за год достигает почти двух миллионов рублей.

Поэтому ее достаточно сложно удивить. Девушка же утверждает, что ее не интересует деньги исполнителя, мол родители ей и так обеспечили счастливую жизнь.

Между Григорием и Авророй разница в возрасте 43 года. Поэтому не все верят в серьезность отношений, да и никто из них официально не подтвердил скорую свадьбу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую роль на свадьбе Григория Лепса готова сыграть продюсер Яна Рудковская.

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