«Ради этого стоит жить»: песня Шуры «Твори добро» вошла в школьные учебники
Шура: песня «Твори добро» вошла в школьные учебники
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov
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Молодое поколение изучает творчество артиста в рамках дисциплины «Самопознание».
Песня российского эстрадного певца Шуры «Твори добро» вошла в школьные учебники Казахстана. Об этом артист рассказал в беседе с 5-tv.ru на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в Сириусе.
Теперь школьники четвертого класса в рамках дисциплины «Самопознание» изучают композицию певца.
«Ребятишки читают стихотворение — ради этого стоит жить, стоило все начинать и с этим жить дальше», — растрогался артист.
Шура также иронично отметил, что в учебниках нет его фотографии.
«Хорошо, что нет картинок, как я выгляжу», — пошутил артист.
К слову, песня «Твори добро» была выпущена певцом в 2001 году. Она была написала в очень тяжелый период жизни Шуры — тогда он лечился от онкологического заболевания. Итоговую версию песни поклонники певца услышали только после новостей о возможном излечении.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Шура назвал себя самым патриотичным певцом России.
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