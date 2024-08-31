«Ради этого стоит жить»: песня Шуры «Твори добро» вошла в школьные учебники

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 37 0

Шура: песня «Твори добро» вошла в школьные учебники

«Ради этого стоит жить»: песня Шуры «Твори добро» вошла в школьные учебники

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Молодое поколение изучает творчество артиста в рамках дисциплины «Самопознание».

Песня российского эстрадного певца Шуры «Твори добро» вошла в школьные учебники Казахстана. Об этом артист рассказал в беседе с 5-tv.ru на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в Сириусе.

Теперь школьники четвертого класса в рамках дисциплины «Самопознание» изучают композицию певца.

«Ребятишки читают стихотворение — ради этого стоит жить, стоило все начинать и с этим жить дальше», — растрогался артист.

Шура также иронично отметил, что в учебниках нет его фотографии.

«Хорошо, что нет картинок, как я выгляжу», — пошутил артист.

К слову, песня «Твори добро» была выпущена певцом в 2001 году. Она была написала в очень тяжелый период жизни Шуры — тогда он лечился от онкологического заболевания. Итоговую версию песни поклонники певца услышали только после новостей о возможном излечении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Шура назвал себя самым патриотичным певцом России.

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«Ради этого стоит жить»: песня Шуры «Твори добро» вошла в школьные учебники

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