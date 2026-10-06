«Заряжена на свадьбу»: солистка группы «Город 312» Диана Макарова вышла замуж
Артистка поделилась процессом подготовки к торжеству и кадрами с праздника своей новой семьи и любви.
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
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Солистка группы «Город 312» Диана Макарова вышла замуж
Солистка группы «Город 312» Диана Макарова вышла замуж. Об этом она сообщила в своем личном блоге.
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