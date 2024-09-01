Боевики ВСУ кончились? В ЛНР заявили о прибытии до 30 иностранных наемников

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Евгения Романова
Евгения Романова 29 0

Марочко: Украина забросила к Макеевке наемников, говорящих по-испански

Боевики ВСУ кончились? В ЛНР заявили о прибытии до 30 иностранных наемников

Фото: www.globallookpress.com / U.S. Army

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Тема:
Спецоперация

На их форме нет знаков принадлежности.

В район населенного пункта Макеевка в Луганской Народной Республике прибыло подразделение, состоящие из иностранных наемников, говорящих в основном на испанском языке. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

«В районе населенного пункта Макеевка отмечено прибытие подразделения, состоящего полностью из иностранных наемников. Они хорошо оснащены и укомплектованы», — сказал он.

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При этом на форме боевиков отсутствуют знаки различий и принадлежности. По словам Марочко, всего в подразделении до 30 наемников. Основным языком общения в подразделении является испанский, а во время переговорах также были выявлены английский и французский.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что Западу безразлично убитое ВСУ мирное население РФ.

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