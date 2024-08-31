«Используют их для атаки»: Западу безразлично убитое ВСУ мирное население РФ
Журналистка ван ден Энде: реакция Запада на удары ВСУ по РФ нулевая
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В минувшую пятницу ВСУ обстреляли Белгород. В результате атаки погибли пять человек.
Реакция Запада на использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов для ударов по территории России равна нулю. Об этом 5-tv.ru заявила независимая журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде.
Правозащитница обратила внимание на то, что политики Запада прекрасно понимают, что отправляемое ими оружие используется для убийства мирного населения.
«Они (Западные страны — Прим. Ред.) поставляют оружие еще с 2022 года. И сейчас мы видим, что последняя атака в Белгороде была совершена ракетным комплексом Vampire из Чехии... Я знаю, что Великобритания присылала несколько кассетных боеприпасов. Они используют их для атаки на Белгород», — рассказала ван ден Энде.
Соня подчеркнула, что несмотря на волну негодования со стороны жителей Европы, власти продолжают поддерживать ВСУ и давать им все больше свободы. Ван ден Энде надеется, что скоро появятся лидеры, способные прервать этот абсурд.
В пятницу, 30 августа, украинские боевики напали на Белгород и окрестности. Они обстреляли мирное население кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire. В результате атаки погибли пять человек, еще 46 ранены.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Киев бросает наемников на передовую из-за нехватки сил.
- 31 авг
- Минобороны: ВС РФ уничтожили цеха сборки украинских БПЛА
- 31 авг
- «Застрелили в спину»: ВСУ напали на храм в Курской области и убили убегавшего монаха
- 31 авг
- Боевая техника ВСУ оказалась под «Градами». Лучшее видео из зоны СВО
- 31 авг
- Ка-52м ударил по бронетехнике ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
- 31 авг
- Число пострадавших при обстреле ВСУ Белгородской области увеличилось
- 31 авг
- Предсмертная агония: Киев бросает наемников на передовую из-за нехватки сил
- 30 авг
- ВСУ потеряли за неделю более 16 тысяч боевиков в зоне спецоперации
- 30 авг
- «Без перерыва»: артиллеристы ВС РФ выбивают ВСУ из укрепрайонов на купянском направлении
- 30 авг
- Семь населенных пунктов за неделю: успехи ВС РФ в зоне СВО
- 30 авг
- Российские войска освободили Новожеланное в ДНР
Читайте также
47%
-0.26 100.76
-1.01
Нашли ошибку?