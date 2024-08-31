В минувшую пятницу ВСУ обстреляли Белгород. В результате атаки погибли пять человек.

Реакция Запада на использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов для ударов по территории России равна нулю. Об этом 5-tv.ru заявила независимая журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде.

Правозащитница обратила внимание на то, что политики Запада прекрасно понимают, что отправляемое ими оружие используется для убийства мирного населения.

«Они (Западные страны — Прим. Ред.) поставляют оружие еще с 2022 года. И сейчас мы видим, что последняя атака в Белгороде была совершена ракетным комплексом Vampire из Чехии... Я знаю, что Великобритания присылала несколько кассетных боеприпасов. Они используют их для атаки на Белгород», — рассказала ван ден Энде.

Соня подчеркнула, что несмотря на волну негодования со стороны жителей Европы, власти продолжают поддерживать ВСУ и давать им все больше свободы. Ван ден Энде надеется, что скоро появятся лидеры, способные прервать этот абсурд.

В пятницу, 30 августа, украинские боевики напали на Белгород и окрестности. Они обстреляли мирное население кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire. В результате атаки погибли пять человек, еще 46 ранены.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Киев бросает наемников на передовую из-за нехватки сил.