Скандальная дочь Вячеслава Малафеева поступила в театральный вуз

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 21 0

После лечения и поисков себя у наследницы известного футболиста появилось время на получение высшего образования.

Скандальная дочь Вячеслава Малафеева поступила в театральный вуз

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

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Дочь известного футболиста Вячеслава Малафеева — Ксения Малафеева — решила поступать в институт после рехаба и попыток продвинуть личный блог откровенными фото.

Четыре года назад наследница звезды футбола чуть не оказалась за решеткой. Причиной стало распространение и употребление запрещенных веществ. Ей дали условный срок и отправили в специализированную клинику на лечение. После выхода из лечебницы девушка долго не могла понять, что же ей делать. В итоге в возрасте 20 лет она решила получить высшее образование и стать профессиональной актрисой, пишет интернет-портал Вокруг.тв.

«Последние два года — 10 и 11-й класс — я заканчивала онлайн, потому что была в реабилитации. Но я закончила 11 классов. После реабилитации у меня была адаптация. Мне было вообще не до поступлений. Наверное, это длилось где-то три года. До меня дошло, что нужно поступать в университет только в этом году. Сейчас мне 20 лет», — оправдалась за все свои выходки Ксения.

Малафеева поступила в московский филиал Ярославского театрального института на «платку». Девушка не скрывает, что финансово ей помогает отец. Отношения с ним после выхода из лечебницы удалось наладить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о последней встрече артиста Евгения Свиблова с сыном-монахом.

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