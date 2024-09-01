«Как на исповеди»: Евгений Стеблов о последней встрече с сыном-монахом

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 47 0

Евгений Стеблов не виделся со своим сыном-монахом три года

«Как на исповеди»: Евгений Стеблов о последней встрече с сыном-монахом

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Артист жалеет, что наследник так и не завел детей, перед тем как уехать.

Народный артист РФ Евгений Стеблов виделся со своим сыном, который ушел в монастырь, три года назад. Об этом он сообщил во время шоу на одном из федеральных каналов.

По словам актера, у него с сыном добрые отношения. Их последняя встреча прошла до пандемии коронавируса. Однако Стеблов признался, что каждый раз чувствует себя неловко из-за атмосферы храма.

«У меня всегда такое ощущение, что я перед ним как на исповеди. Он обычно молчал и слушал», — поделился артист.

Сергей Стеблов ушел в Спасо-Преображенский монастырь на Соловках в 2010 году. Его отец принял такое решение с трудом. Актер пытался отговорить сына, так как рассчитывал, что тот женится во второй раз и заведет детей.

Но Сергей для себя принял окончательное решение. Он бы ушел еще раньше, но не хотел тревожить мать, у которой было слабое здоровье. Когда она умерла, Сергей сообщил родным, что собирается стать монахом и уезжает. Артист старался каждый год навещать его.

«Пришлось это принять. Ну, а что, если бы я это не принял, и что? Это его судьба, его выбор. Отговорить я понимал, что нельзя» — сказал актер.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что народной артистки РСФСР Валентины Талызиной не было среди гостей на свадьбе внучки.

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