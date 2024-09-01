«Она помешалась на Аффлеке»: новые снимки Дженнифер Лопес спровоцировали скандал

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 50 0

Дженнифер Лопес выложила провокационные фотографии для Аффлека

«Она помешалась на Аффлеке»: новые снимки Дженнифер Лопес спровоцировали скандал

Фото: www.globallookpress.com / Ik Aldama

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Подписчики актрисы уверены, что новые фотографии звезды сделаны специально для мужа.

Звездная пара Бена Аффлека и Дженнифер Лопес 21 августа подала на развод. И с той роковой минуты за ними пристально стали наблюдать фанаты. Несколько часов назад актриса выложила в запрещенную социальную сеть фотографии, которые подписала: «О, это было лето». Само собой, этот пост не прошел мимо подписчиков Ло. Ведь в подборке просто красивых кадров есть неоднозначные снимки девушки, сообщает сайт Super.

Среди фотографий котов и цветочков встречаете несколько соблазнительных снимков самой Лопес. На одном кадре она ест мороженое, на другом делает зеркальное селфи в купальнике, где прекрасно видно хорошую фигуру 55-летней актрисы. Завершает эту серию обычное селфи в футболке с надписью «мечта».

Конечно фанаты решили, что таким образом Дженнифер хочет привлечь внимание Бена, о чем высказались в комментариях под публикацией.

«Она пытается привлечь его внимание, давая ему понять, чего он лишился», «Это фото для Бена», «Она, наверное, потратила много времени, подбирая каждый кадр», «Она помешалась на Аффлеке», — подытожили читатели Daily Mail.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дженнифер не довольна новым романом Бена Аффлека.

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«Она помешалась на Аффлеке»: новые снимки Дженнифер Лопес спровоцировали скандал

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Instagram* / jlo

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