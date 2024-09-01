Умер народный артист России Алексей Кудинович

Народный артист РФ Алексей Кудинович скончался на 74-м году жизни. Трагическую новость сообщили в пресс-службе Малого театра.

Там отметили, что артист на протяжении всей своей полувековой творческой деятельности служил театру и остался в памяти коллег и зрителей «парадоксальным, остроумным, ни на кого не похожим человеком, блестящим актером».

Кудинович окончил щепкинское училище в 1973 году, после чего был принят в труппу Малого театра. На его сцене он сыграл более 70 ролей в качестве ведущего артиста.

В числе самых ярких театральных работ Кудиновича — генерал Варравин в «Смерти Тарелкина», купец Восмибратов в «Лесе», фабрикант Мерлюш в «Таинственном ящике», жених Апломбов в «Свадьба, свадьба, свадьба!», сторож управы Ферапонта в «Трех сестрах» и другие.

Также Кудинович сыграл роли в 20 фильмах-спектаклях, в которых начал сниматься с 1974 года.

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