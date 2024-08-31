Ушел из жизни актер из сериалов «Мухтар» и «Чернобыль»

Заслуженный артист Белорусской ССР Малявский также был известен по работам в сериалах «Праведник» и «Семейный детектив».

Советский и белорусский актер Георгий Малявский скончался на 78-м году жизни. Трагическая новость опубликована на портале «Кино-театр.ру». Причины смерти артиста не раскрываются.

Малявский известен участием в популярных фильмах и сериалах, в числе которых «Мухтар. Новый след», «Чернобыль», «Семейный детектив», «Алхимик. Эликсир Фауста», «Скрытая работа», «Дела житейские», «Праведник», «Пойти и не вернуться» и другие.

Всего в фильмографии актера 26 картин. Последней его киноработой стала двухсерийная мелодрама «Вишенка на торте».

Георгий Малявский в 1970 году окончил актерский факультет Белорусского театрально-художественного института, после чего служил в Могилевском областном театре драмы и комедии в Бобруйске. В 1971-м он почти на полвека присоединился к труппе Белорусского театра имени Янки Купалы. Кроме того, актер был удостоен звания заслуженного артиста Белорусской ССР.

С начала 1970-х годов Малявский активно снимался в кино. Его партнерами на съемочной площадке были такие известные актеры, как Игорь Петренко, Аристарх Ливанов, Александр Яценко, Сергей Маковецкий, Федор Добронравов, Ольга Тумайкина, Анна Уколова и другие.

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