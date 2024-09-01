Пять детей пострадали при детонации взрывоопасного предмета в ДНР

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

В Кировском районе Донецка и Горловке сегодня ранения получили в общей сложности семь человек, включая несовершеннолетних.

Пять детей пострадали при детонации взрывоопасного предмета в ДНР

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Семь мирных жителей Донецка и Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) пострадали в результате обстрелов со стороны боевиков киевского режима. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в числе пострадавших — пятеро подростков, проживающих в поселке Старомихайловка Кировского района Донецка. Три девочки и два мальчика 12-14 лет получили ранения в результате детонации взрывоопасного предмета. Один из них находится в тяжелом состоянии, у остальных — состояние средней степени тяжести.

В Никитовском районе Горловки женщина и мужчина 1991 года рождения пострадали при ударах по городу ствольной артиллерии противника. Им оказывается медицинская помощь.

Кроме того, добавил Пушилин, повреждения получили восемь жилых домов в Горловке и объект гражданской инфраструктуры в Донецке.

На днях в Горловке в результате обстрела со стороны украинских боевиков погибла 78-летняя женщина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девять мирных граждан Белгородской области, в том числе двое детей, пострадали в результате атаки украинских боевиков 1 сентября.

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