Девять человек пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 30 0

Украинские боевики нанесли очередной террористический удар по мирным жителям в День знаний. Среди раненых — двое детей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

Девять мирных граждан Белгородской области, в том числе двое детей, пострадали в результате атаки украинских боевиков 1 сентября. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, восемь человек были ранены в Белгороде. Все они госпитализированы.

«Украинские боевики ударили по городу кассетами. Прилет был неподалеку от детской площадки», — сообщил с места событий корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин.

Один из ударов пришелся на парковку, где полностью сгорела машина. Также оказались повреждены фасады расположенных рядом магазинов.

«Были подрывы. Супруга смотрит в телефоне — а это наш уголок. Оделся, вышел, обнаружил раздолбанную машину», — поделился владелец сгоревшего автомобиля.

фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Еще один мирный житель пострадал при атаке на поселок Майский. Мужчине с осколочным ранением головы оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 30 августа нанесли удар по Белгороду из РСЗО Vampire. Пять мирных жителей погибли, 46 человек пострадали, 37 были госпитализированы, среди них семеро детей. Одному ребенку потребовалась операция.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства ПВО в ночь на 1 сентября сбили 158 беспилотников самолетного типа над 15 регионами России.

Тема:
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду
1 сент
Несколько человек получили ранения после атаки ВСУ на Белгород в День знаний
31 авг
Нарушение Женевских конвенций: Чехия ответит за атаку ее «вампиров» на Белгород
31 авг
«Сирена, а потом — бахи»: жители Белгорода рассказали детали ракетной атаки ВСУ
30 авг
Число погибших в результате удара ВСУ по Белгороду увеличилось до пяти
25 мая
Противокорабельная ракета «Нептун» и 29 снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
25 мая
Российские ПВО сбили 15 реактивных снарядов ВСУ над Белгородской областью
21 мая
Установлены личности всех погибших при теракте в Белгороде
15 мая
Силы ПВО сбили две авиабомбы Hammer над Белгородской областью
15 мая
Два человека пострадали при атаке ВСУ на Белгород
14 мая
Пентагон отказался комментировать обстрел Белгорода со стороны ВСУ
+26° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
91.19
-0.26 100.76
-1.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:58
«Не провожаем Настю, а отмечаем ее день рождения»: Навка о прощании с Заворотнюк
17:44
Волшебный плод: что есть для решения всех проблем
17:32
Девять человек пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
17:14
Брошенная роскошь Аршавина: как выглядит выставленный на продажу дом футболиста
17:02
«Я 15 лет испытываю счастье»: как Яна Рудковская отпразднует хрустальную свадьбу
16:50
Черная дыра, или математика войны: как помощь Запада Киеву сказывается на боях в зоне СВО

Сейчас читают

Агрегатор дал советы, как без проблем уехать на такси в День знаний
«Уже 7306-й день»: родственники и одноклассники провели линейку во дворе школы Беслана
Ты моя: сделавший предложение на концерте SHAMAN в Крокусе боец СВО сыграл свадьбу
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака