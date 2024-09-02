Партия социал-демократов потерпела крах на выборах в региональные парламенты.

В ФРГ разворачивается настоящая внутриполитическая драма. Там на местных выборах победили ультраправые. Партия «Альтернатива для Германии», выступающая против антироссийских санкций, стала лидером по итогам голосования в федеральной земле Тюрингия на востоке страны. Эта победа — первая в истории политического объединения на земельных выборах. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Виталия Чащухина.

Германия гремит и взрывается. Итоги голосования обернулись шествиями провластных отрядов антифа по Дрездену, Лейпцигу и Эрфурту. Левые экстремисты, скрывая свои лица под масками, как по заказу сверху сокрушаются из-за крупнейшего успеха правой оппозиции и унизительного поражения властей.



Фиаско Шольца, крах зеленых и проный провал свободных демократов, удар по всем партиям, входящим в нынешнее германское правительство, которое теряет контроль над территориями Глава Минфина Германии Кристиан Линднер первым заявил, что ему «очень больно» смотреть на результат.

«Результаты в Саксонии и Тюррингии больно ранят. Но никто не должен быть обманут, потому что мы не отказываемся от борьбы за либеральные ценности. Мы продолжим ее завтра. И другим партиям демократического центра тоже есть о чем подумать», — написал он в соцсети.

Избиратели сразу двух федеральных земель настолько устали от действующего курса, что в Тюрингии выбирают самую настоящую «Альтернативу для Германии» — знаменитую правую партию, которую здесь возглавляет евроскептик и ультирапатриот Бьерн Хёке.

На избирательный участок он демонстративно приезжает на LADA Niva, вдобавок не скрывая свою «пророссийскость».

«Сегодня мы одержали историческую победу, с отрывом, став сильнейшей политической силой. Жители Тюрингии больше не хотят так же, как раньше. Им больше не нужна коалиция из старых партий, которая поощряет застой», — заявил лидер регионального отделения АдГ в Тюрингии.

Историческая победа в интересах не только отдельной Тюрингии, но и всех немцев.

«Это означает, что политику федерального правительства больше никто не хочет. Отныне это не большинство в нашей стране. По крайней мере, не в восточной Германии. И партии из „светофорной“ коалиции, по сути, были наказаны. По всем фронтам. Это действительно историческое событие. Но это также показывает упадок политики в Германии. Однако, что мы теперь увидим, так это то, что победителю на выборах не протянут руку», — говорит депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котре.

В соседней Саксонии для Шольца дела обстоят не лучше — к власти возвращаются «наследники Меркель» — христианские демократы. Но и тут на втором месте — все та же «Альтернатива».

«Конечно, это сенсация. И, конечно, это воля народа и граждан», — комментирует сторонница АдГ Ульрике Промниц.

Восточная Германия откалывается и требует перемен. Сложно припомнить, чтобы за региональными выборами в ФРГ так пристально следили по всему миру. Все потому, что почти ровно границы бывшей Берлинской стены снова образуется как бы две Германии — одна из которых отрицает все, что происходит на западе. Именно восток голосует против всего, что уничтожает страну и экономику — энергокризис, инфляция, тупиковая «зеленая» повестка, миграционная политика. После недавней резни на фестивале в Золингене, которую устроил сирийский беженец, ее иначе как убийственной не назовешь.

«Растет недовольство политикой, катастрофической политикой нынешнего правительства, хотя некоторые еще по старинке отождествляют ее с экономическим успехом. Теперь этот успех под вопросом, и на самом деле Германия сейчас является худшей крупной экономикой Запада в целом, и так было уже несколько лет, а экономические прогнозы для Германии еще более катастрофичны», — говорит депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Бек.

Еще один ошеломляющий успех у левых — «Альянс Сары Вагенкнехт» точно угадал настроения избирателей и шел на эти выборы с антивоенными лозунгами и требованием прекратить спонсировать Киев оружием и деньгами. Во время предвыборной кампании Вагенкнехт даже пытались облить за это краской — конечно же, под выкрики «слава Украине».

Впрочем, куда показательнее, как сами же немцы освистывали на протяжении всей этой региональной кампании своего канцлера Шольца, стоило ему только приехать в одну из «мятежных» земель. Доверие и к нему, и ко всей его нынешней политике резко устремилось к нулю, и как результат — болезненная пощечина по итогам выборов. А в конечном счете предупредительный сигнал для всей Европы.