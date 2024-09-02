«Я всегда списывала»: Люся Чеботина вспомнила свои школьные годы

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 24 0

Певица Люся Чеботина призналась в списывании во время обучения в школе

«Я всегда списывала»: Люся Чеботина вспомнила свои школьные годы

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Может ли артистка назвать себя прилежней ученицей?

Певица Люся Чеботина списывала у своих одноклассников в школе и не считала это чем-то постыдным. Об этом звезда рассказала в комментарии KP.RU.

«Мы всегда все друг у друга списывали, и это не было никогда чем-то зазорным. Я списывала и у меня», — призналась 27-летняя артистка.

Певица также заявила, что если бы ее попросили выбрать, каким преподавателем она хочет стать, то у нее бы нашлось сразу несколько вариантов. Видела себя Чеботина только учителем трех предметов — музыки, литературы или ИЗО.

Теперь же для артистки школьные годы позади — сейчас Чеботина известна на всю страну благодаря своим песням, которые, кстати, пишет сама. Как признавалась сама артистка, она вкладывает в свои композиции боль из прошлого. В частности, композиция «За бывшего» основана на личной драме и эмоциях, что она испытывала в момент разрыва отношений с вокалистом и бизнесменом ЮрКиссом.

Ранее 5-tv.ru писал, как певица Люся Чеботина удивила своих поклонников — отстригла себе волосы прямо во время выступления.

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