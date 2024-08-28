Психанула: Люся Чеботина отстригла себе волосы прямо во время выступления
Люся Чеботина отстригла себе волосы прямо во время выступления
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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Зрители одарили смелую и эмоциональную певицу громкими аплодисментами.
Популярная российская певица Люся Чеботина умеет удивлять. Во время выступления на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в Сириусе артистка отрезала себе волосы!
Очень кстати в это время она исполняла строчки из песни певицы Лолиты Милявской «Пошлю его на».
«Пошлю его на небо за звездочкой. Конечно, все хуже может кончиться, еще один мучительный день пройдет, и захочется, жить захочется!» — пропела Чеботина с ножницами в руках.
Зрители одарили смелую и эмоциональную артистку громкими аплодисментами. Зрелище было поистине завораживающим. Бушующую энергетику буквально можно было ощутить кожей.
«Новая любовь, новая я», — написала в блоге исполнительница хита «Солнце Монако» под видео с перфомансом.
Известно, что у певицы появился новый возлюбленный.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Чеботина предложила свой вариант дресс-кода на сцене.
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