Психанула: Люся Чеботина отстригла себе волосы прямо во время выступления

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 56 0

Люся Чеботина отстригла себе волосы прямо во время выступления

Психанула: Люся Чеботина отстригла себе волосы прямо во время выступления

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Зрители одарили смелую и эмоциональную певицу громкими аплодисментами.

Популярная российская певица Люся Чеботина умеет удивлять. Во время выступления на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в Сириусе артистка отрезала себе волосы!

Очень кстати в это время она исполняла строчки из песни певицы Лолиты Милявской «Пошлю его на».

«Пошлю его на небо за звездочкой. Конечно, все хуже может кончиться, еще один мучительный день пройдет, и захочется, жить захочется!» — пропела Чеботина с ножницами в руках.

Зрители одарили смелую и эмоциональную артистку громкими аплодисментами. Зрелище было поистине завораживающим. Бушующую энергетику буквально можно было ощутить кожей.

«Новая любовь, новая я», — написала в блоге исполнительница хита «Солнце Монако» под видео с перфомансом.

Известно, что у певицы появился новый возлюбленный.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Чеботина предложила свой вариант дресс-кода на сцене.

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