От любви до ненависти: названы самые частые причины разводов

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 18 0

Психолог Наумова: бедность и частые конфликты — главные причины разводов

От любви до ненависти: названы самые частые причины разводов

Фото: www.globallookpress.com / PsychoShadow

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Как можно сохранить семью?

Самыми главными причинами разводов являются частые конфликты, бедность и невозможность мужчины прокормить семью. Об этом сообщила психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с изданием NEWS.ru.

Наумова отметила, что нередко мужчины теряют интерес к своей работе, начинают выпивать и обязанность обеспечивать семью возлагается на плечи жены.

«Женщина начинает работать. Ей сложно, и она теряет все силы, чтобы поддерживать хорошие отношения с мужем, содержать его и детей», — объяснила эксперт.

По словам Наумовой, причиной частых конфликтов может стать отсутствие взаимопонимания и неуважения между супругами. Это приводит к ухудшению отношений, ревности и подозрений в измене.

Если у мужчины и женщины есть возможность обеспечивать себя самостоятельно, то они не хотят терпеть такие сложности и не собираются подстраиваться под другого.

Ранее 5-tv.ru сообщил, почему в России при разводе дети чаще всего остаются с мамами.

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