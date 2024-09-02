«Заядлый грибник за столом»: что Александр Буйнов собирает на своем участке

Артист решил раскрыть все карты.

Народный артист России Александр Буйнов вовсе не такой заядлый грибник, каким кажется в социальных сетях. В разгар сезона певец может собрать несколько грибов на своем участке, но не более того. В этом он признался корреспонденту 5-tv.ru на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в Сириусе.

«Я заядлый грибник за столом <…> Я не такой заядлый грибник (на деле. — Прим. ред.). Мне просто лень. Некоторым просто везет, люди ходят и видят грибы, а я их не вижу», — признался музыкант.

У Буйнова на участке растут подберезовики. Их артист периодически собирает и демонстрирует это в социальных сетях. Но, по его признанию, собирает грибы он больше не для удовольствия, а для пиара.

Прежде, писал 5-tv.ru, артист рассказывал о том, как делит обязанности по дому с супругой.