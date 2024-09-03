«Речь о геополитической стабильности»: как расширение БРИКС повлияло на ситуацию в мире

Во Владивостоке стартовал Восточный экономический форум, в рамках которого ведущие эксперты обсуждают самые актуальные вопросы, в том числе связанные с развитием межгосударственного объединения.

Расширение состава БРИКС дает шансы на улучшение финансовой стабильности в мире. С таким заявлением в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) выступил старший банкир ВЭБ. РФ Сергей Сторчак.

«Речь идет о геополитической стабильности. Мы в праве говорить о том, что расширение состава объединения дает нам хорошие шансы на то, чтобы улучшить ситуацию в сфере финансовой стабильности», — подчеркнул Сторчак во время дискуссии «Расширенный БРИКС: новые слагаемые глобальной стабильности».

В текущем году в состав организации вошли Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. И, по словам руководителя Экспертного совета БРИКС Виктории Пановой, новые участники уже интегрировались и внесли свою лепту в важнейшие процессы.

«С 1 января 2024 года БРИКС расширился, никто не мог ожидать до Йоханнесбурга, что произойдет такая значительная трансформация, и БРИКС прирастет практически в половину. Мы видим, что новые страны-члены не просто интегрировались, они даже в каких-то моментах являются „запевалами“, предлагают новые идеи, позволяют нам возвращаться к старым идеям», — отметила Панова.

Она также подчеркнула, что разнообразие членов БРИКС в традициях, религии, культуре помогает в развитим организации и делает объединение более эффективным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как прошло открытие ВЭФ-2024.