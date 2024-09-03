Готовившего теракт агента Украины из Севастополя приговорили к 16 годам тюрьмы

Суд приговорил к 16 годам лишения свободы завербованного Главным управлением разведки Украины жителя Севастополя, готовившего диверсию на транспортной инфраструктуре. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России по Крыму и Севастополю.

«Южным окружным военным судом террорист осужден и приговорен к 16 годам лишения свободы», — говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется по следующим статьям: «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Террористический акт», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Государственная измена».

Сотрудники ФСБ задержали украинского агента в сентябре 2023 года. Мужчина подобрался к одной из ключевых путевых развязок, где собирался взорвать ж/д пути, чтобы нарушить военное сообщение. На допросе он признался, что собирал данные о размещении в Крыму объектов и подразделений Минобороны РФ. Вместе с тем агент должен был сообщать о входе в Севастопольскую бухту, защитных боновых сооружениях и точках средств противовоздушной обороны (ПВО).

В тайнике задержанного силовики нашли самодельное взрывное устройство, изготовленного из вещества иностранного производства.

Ранее 5-tv.ru писал, что жителя Керчи задержали за передачу Украине данных о средствах ПВО Крыма. Ему грозит пожизненное лишение свободы.