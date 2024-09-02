Жителя Керчи задержали за передачу Украине данных о средствах ПВО Крыма

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Евгения Романова
Евгения Романова 41 0

Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Фото, видео: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские силовики задержали жителя Керчи за передачу спецслужбам Украины данных о средствах противовоздушной обороны (ПВО) Крыма. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России по региону.

«Задержан гражданин России, житель города Керчи 2001 года рождения, инициативно установивший контакт с представителями спецслужб Украины, по заданию которых осуществлял сбор и передачу сведений о местах дислокации на территории Республики Крым средств противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ», — говорится в сообщении.

В ходе допроса молодой человек признался, что в сентябре 2023 года через Telegram связался с координаторами партизанского движения на Украине, которое занималось планированием диверсий в отношении ВС России. Он снял местонахождение средств ПВО, нашел координаты и скинул данные заказчику.

«Скинул этому человеку — координатору этого партизанского движения. После этого меня задержали правоохранительные органы РФ», — сказал задержанный.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена в форме шпионажа». Ему теперь грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала украинца в ЛНР за передачу военных сведений Киеву.
Киевский режим мог использовать эту информацию для нанесения ракетного удара по региону.

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