Жителя Керчи задержали за передачу Украине данных о средствах ПВО Крыма

Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Фото, видео: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru
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Российские силовики задержали жителя Керчи за передачу спецслужбам Украины данных о средствах противовоздушной обороны (ПВО) Крыма. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России по региону.
«Задержан гражданин России, житель города Керчи 2001 года рождения, инициативно установивший контакт с представителями спецслужб Украины, по заданию которых осуществлял сбор и передачу сведений о местах дислокации на территории Республики Крым средств противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ», — говорится в сообщении.
В ходе допроса молодой человек признался, что в сентябре 2023 года через Telegram связался с координаторами партизанского движения на Украине, которое занималось планированием диверсий в отношении ВС России. Он снял местонахождение средств ПВО, нашел координаты и скинул данные заказчику.
«Скинул этому человеку — координатору этого партизанского движения. После этого меня задержали правоохранительные органы РФ», — сказал задержанный.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена в форме шпионажа». Ему теперь грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала украинца в ЛНР за передачу военных сведений Киеву.
Киевский режим мог использовать эту информацию для нанесения ракетного удара по региону.
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