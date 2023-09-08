ФСБ задержала подозреваемого в подготовке железнодорожной диверсии в Крыму

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Алина Крылова
Алина Крылова 26 0

ФСБ: в Крыму задержали агента, планировавшего теракт на железной доророге

ФСБ задержала подозреваемого в подготовке железнодорожной диверсии в Крыму

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский

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Нападение житель Севастополя готовил по заданию военразведки Украины, считают в ведомстве.

В Крыму задержали украинского агента, который планировал диверсию на железной дороге, сообщили в ФСБ РФ.

По информации ведомства, житель Севастополя подобрался к одной из ключевых путевых развязок. 45-летний подозреваемый собирался взорвать железнодорожные пути, чтобы нарушить военное сообщение.

Уже после на допросе возмутитель спокойствия признался, что собирал данные о размещении в Крыму объектов и подразделений Минобороны России. В оборудованном им тайнике силовики нашли самодельное взрывное устройство, которое он планировал использовать, чтобы взорвать пути. Бомба была изготовлена из пластичного взрывчатого вещества иностранного производства.

Сейчас обвиняемый находится в СИЗО, правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. В ФСБ не исключили, что подозреваемый мог действовать не один.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Брянской области сотрудники Погрануправления пресекли попытку проникновения диверсантов в область.

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