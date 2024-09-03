В Грозном задержали бывшего мэра Магаса

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 21 0

В Грозном задержали бывшего мэра Магаса Аушева

В Грозном задержали бывшего мэра Магаса

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

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Чиновник числился в федеральном розыске.

Бывшего мэра Магаса Усмана Аушева задержали в Грозном. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Ингушетия.

В мае 2024 года в отношении Аушева были возбуждены уголовные дела по статьям о превышении должностных полномочий и мошенничестве.

По информации следствия, зимой прошлого года чиновник, выступая в качестве заказчика работ по ремонту и замене наружных сетей электроснабжения в Магасе, утвердил при заключении договора подряда завышенные локально-сметные расчеты. По предварительной информации, ущерб от его финансовых махинаций составил практически два миллиона рублей.

После он ушел в отставку по собственному желанию и скрылся за пределами Ингушетии. С тех пор чиновник числился в федеральном розыске.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков высказался о массовых задержаниях из-за коррупции в оборонном ведомстве России. По словам спикера Кремля, эти обвинения достаточно серьезны, однако реальную вину подозреваемых сможет установить только суд.

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