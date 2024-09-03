В Грозном задержали бывшего мэра Магаса

Чиновник числился в федеральном розыске.

Бывшего мэра Магаса Усмана Аушева задержали в Грозном. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Ингушетия.

В мае 2024 года в отношении Аушева были возбуждены уголовные дела по статьям о превышении должностных полномочий и мошенничестве.

По информации следствия, зимой прошлого года чиновник, выступая в качестве заказчика работ по ремонту и замене наружных сетей электроснабжения в Магасе, утвердил при заключении договора подряда завышенные локально-сметные расчеты. По предварительной информации, ущерб от его финансовых махинаций составил практически два миллиона рублей.

После он ушел в отставку по собственному желанию и скрылся за пределами Ингушетии. С тех пор чиновник числился в федеральном розыске.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков высказался о массовых задержаниях из-за коррупции в оборонном ведомстве России. По словам спикера Кремля, эти обвинения достаточно серьезны, однако реальную вину подозреваемых сможет установить только суд.