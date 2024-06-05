Министр социальных дел Афганистана назвал цели участия талибов* в ПМЭФ

Талибы* прибыли на ПМЭФ для расширения сотрудничества с Россией
Фото, видео: РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
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Аль Хаимула Ханнан Омари перечислил главные интересы страны на Петербургском международном экономическом форуме.
Делегация «Талибана»* посетила Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) для расширения экономического сотрудничества с Россией. Об этом рассказал корреспонденту «Известий» министр социальных дел Афганистана Аль Хаимула Ханнан Омари.
«У нас экономические цели. Мы хотим расширить двусторонние отношения с Россией и другими странами», — заявил политик.
Омари также рассказал о важности инвестиций в экономику своей страны.
«Нам интересны инвестиции в горнодобывающую промышленность Афганистана, а также в региональные проекты, которые связаны с этим экономическим форумом», — добавил министр.
ПМЭФ-2024
В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.
С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин объяснил возможное исключение «Талибана»* из списка террористов.
* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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