В Мордовии прошли обыски у функционеров секты «Фалуньгун»*

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 18 0

Одного из членов движения задержали, возбуждено уголовное дело.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Следователи провели обыски у членов мордовской ячейки секты «Фалуньгун»*, сообщил источник 5-tv.ru.

Обыски прошли по пяти адресам проживания фигурантов в Саранске, Аксенове и Ромоданове. По их итогам был задержан И. Максиняев. Он организовал на территории региона работу ячейки секты, а также проводил сборы ее последователей.

Он проходит фигурантом дела, возбужденного 28 августа по статье «Организация деятельности нежелательной НКО» (ч. ст. 284.1 УК РФ). Сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

Секту «Фалуньгун» создал в Китае в 1992 году Ли Хунчжи. Она резко критикует Коммунистическую партию КНР и призывает к свержению действующей власти в стране. В 1999-м ее запретили в Китае из-за случаев помешательства и самоубийств ее членов, которые верили в «чудесное исцеление».

С 1997 года Ли Хунчжи управляет деятельностью секты из Соединенных Штатов. При поддержке местных госорганов активисты создали сеть НКО в США, Канаде, Австралии, Германии и Франции.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд в Москве арестовал лидера секты «Фалуньгун».

* — признана экстремистской и запрещена в РФ.

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