В Мордовии прошли обыски у функционеров секты «Фалуньгун»*

Одного из членов движения задержали, возбуждено уголовное дело.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Следователи провели обыски у членов мордовской ячейки секты «Фалуньгун»*, сообщил источник 5-tv.ru.
Обыски прошли по пяти адресам проживания фигурантов в Саранске, Аксенове и Ромоданове. По их итогам был задержан И. Максиняев. Он организовал на территории региона работу ячейки секты, а также проводил сборы ее последователей.
Он проходит фигурантом дела, возбужденного 28 августа по статье «Организация деятельности нежелательной НКО» (ч. ст. 284.1 УК РФ). Сейчас обвиняемый находится в СИЗО.
Секту «Фалуньгун» создал в Китае в 1992 году Ли Хунчжи. Она резко критикует Коммунистическую партию КНР и призывает к свержению действующей власти в стране. В 1999-м ее запретили в Китае из-за случаев помешательства и самоубийств ее членов, которые верили в «чудесное исцеление».
С 1997 года Ли Хунчжи управляет деятельностью секты из Соединенных Штатов. При поддержке местных госорганов активисты создали сеть НКО в США, Канаде, Австралии, Германии и Франции.
Ранее 5-tv.ru писал, что суд в Москве арестовал лидера секты «Фалуньгун».
* — признана экстремистской и запрещена в РФ.
Читайте также
56%
-1.19 99.26
-1.50
Нашли ошибку?