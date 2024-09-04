Модель осталась обижена на супруга.

Модель Анастасия Костенко обижена на своего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова, позволившего сравнить ее с обезьяной в эфире спортивного канала.

Колкость в адрес жены Тарасова допустила телеведущая Яна Ромашкина во время обсуждения внешности. Футболист заявил, что не стал бы себе корректировать трижды сломанный нос, так как, по его словам, «мужчина должен быть нормальным».

«Чуть красивее обезьяны?» — продолжила мысль ведущая.

Как только Тарасов согласился, Ромашкина добавила: «С которой он живет». После этого ведущая пояснила, что имела в виду известный мем в сети, однако Костенко не оценила юмора.

В своем Telegram-канале она выразила непонимание, почему супруг не заступился за нее после явного оскорбления.

«Его спросите. Отношусь к этому плохо, потому что все шесть лет я кричу о том, что женщинам после родов особенно нужна поддержка», — заявила она.

При этом вступать в конфликт с Ромашкиной и оскорблять ее в ответ Костенко не намерена. По словам модели, в эфире была не она, а ее муж, поэтому будет странно, если теперь «полезет» она.

Недавно Костенко родила своему мужу четвертого ребенка. Она призналась, что эта беременность и роды были самыми трудными, после которых ей пришлось дольше приходить в себя. Кроме того, модель переживает из-за хейта в сети, которому она подверглась после пластической операции.

В прошлом году супруга Тарасова сделала себе грудь, а потом забеременела в четвертый раз и родила. Поклонников насторожило то, как теперь выглядит тело Костенко. Они сочли, что грудь модели «слиплась», и раскритиковали работу хирурга.

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