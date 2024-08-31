«Хайповая история»: Дмитрий Тарасов оценил вокальные данные Бузовой

Певица и спортсмен никак не могут отстать друг от друга.

Футболист Дмитрий Тарасов оценил вокал певицы и телеведущей Ольги Бузовой на пять балов из десяти. Об этом он заявил в шоу на YouTube.

Мало кто знает, но после развода с Бузовой спортсмен пошел по стопам своей бывшей супруги и тоже стал заниматься музыкой. Так, он исполнил песню «Мне тебя мало», записанную в декабре 2021 года.

Футболиста попросили оценить его собственные вокальные способности по шкале от одного до десяти. Тарасов гордо заявил, что оценил бы себя на все восемь с половиной.

После этого спортсмена попросили оценить вокал его бывшей супруги — Ольги Бузовой. Здесь спортсмен был не так благосклонен, поэтому поставил певице пять баллов из десяти.

«Не знаю, на пятерочку где-то», — сказал футболист.

Даже после этого Тарасова продолжали мучать вопросами о бывшей жене, которые, видимо, накопились за многие годы. Так, футболисту задали вопрос о том, согласился бы он устроить совместную фотосессию с его нынешней и бывшей женой. Спортсмен подумал и решил, что это неплохая идея.

«Если они согласятся, то я спокойно, да, пожалуйста. Это будет хайповая история», — ответил футболист.

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова поженились в 2012 году, но их брак продержался всего четыре года. Уже в декабре 2016-го пара развелась с большим скандалом.

Телеведущая не раз говорила, что ее муж завел роман с другой женщиной моделью Анастасией Костенко, когда еще был в браке с ней. Позже Тарасов женился на модели, и у пары родилось четверо детей. Всего у Тарасова пять детей — у него еще есть дочь Ангелина от первого брака.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова спрыгнула с яхты в бикини. Поклонники удивились, почему певица не бережет себя на раннем сроке беременности.