Энергодар и еще два района Запорожской области остались без света

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 28 0

На линии электропередачи произошла авария, причина которой еще не установлена.

Энергодар и еще два района Запорожской области остались без света

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Город Энергодар и еще два района Запорожской области остались без энергоснабжения после повреждения линии электропередачи. Об этом сообщили в Telegram-канале городской администрации.

«Произошло аварийное отключение электроэнергии из-за повреждения линии электропередачи за пределами города», — уточняется в сообщении властей.

Помимо Энергодара, без электричества остались Каменско-Днепровский и Васильевский районы региона.

Подача энергоснабжения будет возобновлена, когда удастся установить причину аварии, заключили в администрации.

Энергодар расположен на левом берегу Днепра, там находится Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе и девятая по величине в мире. ВСУ, в свою очередь, продолжают наносить удары по городу, создавая опасную ситуацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по гидротехническим сооружениям в Энергодаре. Под атакой оказалось повреждено водозаборное оборудование.

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