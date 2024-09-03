Энергодар и еще два района Запорожской области остались без света

Город Энергодар и еще два района Запорожской области остались без энергоснабжения после повреждения линии электропередачи. Об этом сообщили в Telegram-канале городской администрации.

«Произошло аварийное отключение электроэнергии из-за повреждения линии электропередачи за пределами города», — уточняется в сообщении властей.

Помимо Энергодара, без электричества остались Каменско-Днепровский и Васильевский районы региона.

Подача энергоснабжения будет возобновлена, когда удастся установить причину аварии, заключили в администрации.

Энергодар расположен на левом берегу Днепра, там находится Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе и девятая по величине в мире. ВСУ, в свою очередь, продолжают наносить удары по городу, создавая опасную ситуацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по гидротехническим сооружениям в Энергодаре. Под атакой оказалось повреждено водозаборное оборудование.