Обогнул весь земной шар под водой: каким был легендарный конструктор подлодок Игорь Спасский

Ученый и инженер ушел из жизни 3 сентября в возрасте 97 лет.

Петербург потерял свою легенду: человека, имя которого не только неразрывно связано с городом на Неве, но и навсегда останется в истории российского Военно-морского флота. Ушел из жизни Игорь Спасский — конструктор, один из создателей отечественного подводного флота.

Это по его проектам построено более 200 подлодок. Это благодаря ему у России самый большой и сильный подводный флот. О преданном моряке и великом инженере — корреспондент «Известий» Родион Северьянов.

Человек, который знал о подводных лодках все: восемь лет назад, отмечая свое 90-летие, Игорь Спасский вспоминал, что обогнул весь земной шар под водой.

«Я наплавал на подводных лодках 40 тысяч километров. Я кончил плавать, когда понял, что экватор окружил», — рассказывал он.

Молодой лейтенант Спасский, ставший впоследствии выдающимся военным ученым, генеральным конструктором ЦКБ «Рубин».

Самая большая в мире подлодка — «Акула», самая глубоководная — «Плавник», самая мощная — «Гранит». В создании всех этих подводных крейсеров принимал участие Спасский. И не только стоя над чертежами.

«Он часто сам выходил в море на этих подлодках, выслушивал мнение экипажа, не только командиров, но и тех, кто эксплуатировал его подлодки. И очень многое потом реализовывалось в конкретных вещах», — говорит советский и российский подводник, капитан первого ранга ВМФ СССР и ВМФ РФ Игорь Курдин.

Вклад Игоря Дмитриевича в военную науку и флот — это 187 подлодок, в том числе 96 атомных и 91 дизель-электрическая.

О своей родной лодке рассказывает автор знаменитых «72-х метров» Александр Покровский.

«Вот на одной такой лодочке я ходил, она секретная до сих пор. Если вы наберете в интернете „667 АС-проект“, вам вывалится все что угодно под видом проекта, но не АС-проект. Никогда мы обнаружены не были. Это значит, что мы подходили, куда хотели. В 1990-е он сохранил „Рубин“, что ему это стоило — только он знает», — говорит капитан второго ранга, писатель Александр Покровский.

«Курск» — тоже его детище. Когда произошла трагедия в Баренцевом море, именно ему — ученому — доверили операцию по подъему лодки с глубины.

«„Норвежский» будет в колоколе находиться, колокол будет вблизи от места выреза, на расстоянии примерно метров пяти. И один российский водолаз будет у выреза стоять и один водолаз будет опускаться и ходить по помещениям в поисках погибших моряков», — говорил тогда Спасский.

«Когда президент Владимир Владимирович Путин поручил ему организовать подъем „Курска“, он не сразу согласился, потому что была архисложная задача — поднять такую лодку с такой глубины», — говорит советский и российский подводник, капитан первого ранга ВМФ СССР и ВМФ РФ Игорь Курдин.

Академик занимался и гражданскими разработками, к примеру, модификацией трамваев. Или созданием плавучего космодрома «Морской старт», который позволял запускать ракеты-носители почти в десять раз дешевле, чем обычно. Благодаря такой многогранности Спасский заслужил авторитет в научном сообществе.

«Я многому у него научился. Научился, прежде всего, отношению к людям, отношению к науке, отношению к своему коллективу. Я не знаю, сколько потерял флот как офицера, но точно знаю, сколько флот приобрел в его лице как большого ученого и великого организатора науки», — говорит заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой физики высшего военно-морского инженерного училища Леонид Гусев.

Несколько лет назад Спасскому было присвоено звание Героя России. Президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования, назвав его истинным патриотом и подвижником. А Главком ВМФ отметил, что мощный подводный потенциал, которым обладает наш Военно-Морской Флот сегодня, это результат деятельности легендарного конструктора Игоря Спасского.