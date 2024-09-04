Это одна из крупнейших научных баз и цитадель инноваций в медицине — и ей исполнилось целых 80 лет!

Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского отмечает 80-летие. Это одна из крупнейших научных баз и цитадель инноваций в медицине.

Именно «вишневцы» провели первую в мире операцию на открытом сердце под местной анестезией. А сейчас специалисты испытывают радиочастотный метод лечения, который и вовсе не потребует применения скальпеля.

О ежедневной работе по спасению жизней рассказал корреспондент «Известий» Леонид Клименчук.

Во время операции на почке хирург находится в нескольких метрах от пациента. Вместо привычных скальпелей и зажимов у врача — джойстики и педали. Все его действия повторяет робот. Как раз в руках машины — все мединструменты и видеокамера. Но не жизнь человека.

Рука у робота легкая — это главный плюс для пациента. Через три дня после вмешательства человека обычно уже выписывают. Благодаря машине бережет здоровье и хирург. Ему больше не нужно часами стоять. Операцию он может провести, к примеру, из дома и даже находясь на другом континенте.

«В этом году была информация, что операция была проведена на расстоянии порядка пяти тысяч километров. В Китае», — говорит руководитель роботической программы НМИЦ хирургии имени Вишневского Александр Грицкевич.

В прошлое уходят и повторные оперативные вмешательства. Теперь врачи проводят комбинированные операции. Баграт Алекян — один из самых именитых кардиохирургов страны. Он готовится заменить пациентке клапан на сердце и установить стент, расширяющий коронарную артерию.

«Не в два этапа, а в один этап. Это естественно намного легче пациентке. Это один раз на операционном столе. Под местной анестезией, соответственно, это больные нормально переносят и, в общем-то, очень эффективная процедура», — говорит заместитель директора НМИЦ хирургии имени Вишневского, главный специалист Минздрава РФ по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Баграт Алекян

В центре Вишневского врачи провели уже больше 50 подобных операций. Теперь Валентина Капранова не боится задохнуться, поднимаясь по лестничной площадке.

«У меня было удушье, одышка была, чувствовала я себя неважно. Сейчас я такого не ощущаю», — говорит Валентина Капранова.

Избавить от боли и вылечить — главные задачи врачей института Вишневского. Он работает уже 80 лет. Открытые Вишневским новокаиновые блокады и мазь спасли жизни миллионам пациентов. В мире этот метод прозвали «русской анестезией».

«Методы Вишневского в годы войны использовали у каждого третьего раненого. А раненых таких было около 15 миллионов», — говорит главный научный сотрудник НМИЦ хирургии имени Вишневского Сергей Глянцев.

Не только практик, но и теоретик Александр Вишневский был наставником многих врачей. По его наработкам медики учатся до сих пор. В основе его школы лежит принцип «лечи людей так, как хотел, чтобы лечили тебя».

«Его студенты очень любили. И когда они уходили из института, он состоял с ними в переписке, и эти письма сохранились. Шло обсуждение всех вопросов — от жизненных до научных и медицинских. Чрезвычайная душевная открытость и душевная щедрость — без этого создание какой-либо школы невозможно», — говорит правнучка Александра Вишневского Галина Вишневская.

Одним из главных учеников Вишневского стал сын Александр. В 1950-х он первым в мире провел операцию на сердце под местной анестезией. В СССР первым оперировал открытое сердце с помощью отечественного аппарата искусственного кровообращения.

Сейчас «вишневцы» — так называют медиков центра — продолжают открывать новые методики в хирургии. Еще 30 лет назад никто и не думал лечить аритмию, облучая сердце. Сейчас этот метод может спасти тех, кому раньше требовался донорский орган.

«У нас пошли первые клинически успешные случаи. Почему мы выжидаем? Потому что все-таки это лучевая мощная терапия. И должен быть поврежден только источник аритмии жизнеугрожающей, но не другие органы. Поэтому надеемся, что в будущем эта система будет работать для сложных пациентов», — говорит директор НМИЦ хирургии имени Вишневского Амиран Ревишвили.

Восемь тысяч операций в год — не предел для центра Вишневского. Уже в октябре на территории заработает новый корпус инновационных технологий. В нем пациенты смогут протий полное обследование всего за один день.