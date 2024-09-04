Актриса Деми Мур заразилась лишаем во время съемок нового фильма

Актриса Деми Мур заразилась опоясывающим лишаем во время съемок нового фильма ужасов, режиссером которого стала Корали Фарджит. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

По словам Мур, здоровье начало ее подводить из-за очень плотного графика съемок. Кроме того, актриса настолько погрузилась в съемочный процесс, что совсем перестала отдыхать.

«Чтобы дать вам представление об интенсивности работы, расскажу, что в первую неделю, когда у меня был фактический отдых, у меня появился опоясывающий лишай», — рассказала экс-супруга Брюса Уиллиса.

На фоне болезни Деми Мур уже похудела почти на девять килограммов. Сейчас актриса чувствует себя гораздо лучше и идет на поправку.

Ранее 5-tv.ru писал, что 36-летняя дочь Брюса Уиллиса Таллула рассказала о состоянии больного отца впервые за несколько месяцев. Фанаты «крепкого орешка» обеспокоились затянувшимся отсутствием новостей о здоровье любимого актера.

В 2022 году стало известно о том, что Уиллис вынужден завершить карьеру в связи с возрастными заболеваниями мозга. В прошлом году ему диагностировали лобно-височную деменцию, одним из симптомов которой является афазия — нарушение речи.