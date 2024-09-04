«Снятие барьеров»: на ВЭФ заявили о разработке аналога SWIFT

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 28 0

Глава РСПП Шохин указал на важность создания альтернативной SWIFT системы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksander Polyakov; 5-tv.ru

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Тема:
ВЭФ-2024 БРИКС

Речь идет о системе, которая будет создана на базе платформы BRICS Bridge.

Ситуация с переводом денежных средств требует разработки новых решений. В частности, речь идет о создании механизмов для замены системы SWIFT. С таким заявлением выступил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в рамках сессии «Мировая торговля: инструмент развития, а не давления» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024) во Владивостоке.

«В частности, речь идет и о механизмах по замене SWIFT. Здесь уже упоминалось, что работа такая в рамках БРИКС идет. Это и выстраивание платежных систем, альтернативных существующим», — подчеркнул Шохин.

По его словам, заменой SWIFT может выступить новая система на базе объединения цифровой расчетно-платежной платформы BRICS Bridge, решение о создании которой, вероятно, будет обсуждаться на встрече стран БРИКС в Казани уже в октябре этого года.

«Здесь речь идет и о клиринге, и об услугах организаций, которые специализируются на проведении взаиморасчетов. Это, безусловно, требует и снятия определенных барьеров», — отметил Шохин.

Глава РСПП заявил, что проблема платежей обсуждалась и весной текущего года на съезде Союза, в котором принимал участие президент РФ Владимир Путин. На этой неделе российскому лидеру представили новое предложение по повышению качества взаиморасчетов во внешней экономике.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. В нем принимают участие представители более чем 70 стран мира.

Участники обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях. В этом году основная тема ВЭФ звучит так: «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в рамках ВЭФ-2024 обсудили вопрос развития Восточного полигона.

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