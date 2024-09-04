«Основной акцент»: в РЖД рассказали о задачах развития Восточного полигона

Руководитель компании выступил на ВЭФ-2024.

Несколько основных задач стоят сегодня в вопросе развития Восточного полигона. Об этом рассказал глава «Российских железных дорог» (РЖД) Олег Белозеров в беседе с 5-tv.ru на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Если несколько лет назад основной акцент делался на приросте экспортных грузов, и это давало основной объем, то сейчас задачи две», — сказал он.

Экспортный объем перевозок внутри Восточного полигона составляет 289 миллионов тонн. По словам Белозерова, это дополнительные грузы, которые идут на Дальний Восток и способствуют развитию экономики.

По объему производств, подчеркнул глава РЖД, Дальний Восток и регионы находятся впереди. На их территории появляются новые производства, в том числе речь идет о железной дороге. Именно поэтому приоритет нужно реализовывать, заявил Белозеров.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.

В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru писал, что РЖД запустили на МЦК первый в России беспилотный поезд «Ласточка». Он будет курсировать в потоке других составов, которыми управляют машинисты.