ВС РФ освободили село Карловка в ДНР

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Срочная новость 37 0

ВСУ потеряли более 480 боевиков на этом направлении за минувшие сутки.

ВС РФ освободили село Карловка в ДНР

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Тема:
Спецоперация

Подразделения российской группировки «Центр» освободили населенный пункт Карловка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На этом же направлении российские войска отразили семь штурмовых контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Потери противника составили более 480 военнослужащих, боевая бронированная машина «MaxxPro» производства США, два автомобиля, 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 100-мм противотанковая пушка «Рапира», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых российские «Гиацинты» поразили пункт управления дронами ВСУ.

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