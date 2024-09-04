Российские «Гиацинты» поразили пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео, как «Гиацинт» уничтожил пункт управления дронов ВСУ
Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; 5-tv.ru
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Артиллеристы нанесли точный удар после доразведки, проведенной беспилотниками.
Расчеты 152-мм буксируемых орудий «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» поразили вражеский пункт управления дронами на херсонском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.
После обнаружения на правом берегу Днепра места предполагаемого запуска ударных дронов ВСУ туда был нанесен удар из 152-миллиметрового орудия. Средства объективного контроля подтвердили поражение намеченной цели.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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