Ребенок пытался сбежать из детского сада в Петербурге
Мальчик беспрепятственно покинул территорию учреждения.
Фото, видео: Максим Константинов / ТАСС; 5-tv.ru
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В Петербурге внимательные жители предотвратили возможную трагедию. Они заметили, как мальчик нажимает кнопку на воротах и выходит за охраняемую территорию детского сада.
Он, вероятно, собирался отправиться домой. К счастью, это вовремя заметили. Прохожие отвели ребенка обратно в группу. Где в это время был воспитатель, и почему охранник даже не обратил внимания на беглеца, сейчас выясняют в администрации этого детского сада.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Ленинградской области нашли пропавшую 12-летнюю школьницу, которая ушла гулять с собакой и не вернулась.
Днем 1 сентября 12-летняя девочка из села Бугры ушла на прогулку с рыжим шпицем, но домой в назначенное время не явилась. Родные обратились за помощью к правоохранителям. Поиски ребенка длились два дня. Зачем девочка ушла из дома и где именно находилась все это время?
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