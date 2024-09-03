Сбежала из дома? В Ленобласти нашли пропавшую 12-летнюю школьницу с собакой

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 68 0

Полиция нашла 12-летнюю жительницу Ленобласти, которая пропала 1 сентября

Сбежала из дома? В Ленобласти нашли пропавшую 12-летнюю школьницу с собакой

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Макеев

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Девочку удалось обнаружить в 55 километрах от места жительства.

Школьницу из Ленинградской области, которая 1 сентября ушла гулять с собакой и не вернулась домой, нашли живой в 55 километрах от места проживания. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

«Ребенок найден! В ходе проведения поисковых мероприятий местонахождение ребенка было установлено на территории Приозерского района Ленинградской области», — уточняется в Telegram-канале ведомства.

Днем 1 сентября 12-летняя девочка из села Бугры ушла на прогулку с рыжим шпицем, но домой так и не вернулась. Поиски ребенка длились два дня, сегодня ее, к счастью, удалось найти целой и невредимой.

Зачем девочка ушла из дома и где именно находилась все это время, пока остается неизвестным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Нижнем Тагиле обнаружили тело пропавшей 31 августа школьницы. По подозрению в ее убийстве задержан 40-летний сосед. Мужчина пытался замести следы преступления и сбежать, но был задержан правоохранителями в Москве.

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Сбежала из дома? В Ленобласти нашли пропавшую 12-летнюю школьницу с собакой

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