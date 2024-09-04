ВСУ ударили по рынку в Донецке: три человека погибли и пять пострадали
Три человека погибли и пять пострадали при ударе ВСУ по рынку в Донецке
Фото, видео: 5-tv.ru
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Медики оказывают помощь раненым.
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по рынку в Кировском районе Донецка, в результате обстрела три человека погибли. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
Указывается, что ВСУ применили артиллерию калибром 155 миллиметров по территории рынка «Сокол» в микрорайоне Текстильщик.
«Погибли двое мужчин и одна женщина, по предварительной информации, ранения получили еще пять человек», — написал Пушилин.
Он также отметил, что при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ в поселке шахты Абакумова пострадала девушка 2004 года рождения. Сейчас медики оказывают необходимую помощь пострадавшим.
Помимо этого, из-за обстрела получили повреждения два маршрутных автобуса в Кировском районе Донецка и в Центрально-Городском районе Горловке.
Как подчеркнул корреспондент «Известий» Евгений Быковский, это уже нее первый обстрел ВСУ по донецкому рынку. В январе 2023 года прилет пришелся на вещевой отдел, тогда погибли 27 человек.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ нанесли удар «Кинжалами» по украинским предприятиям ОПК во Львове. Там боевики ВСУ ремонтировали компоненты авиатехники и ракетного вооружения.
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