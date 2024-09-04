ВС РФ нанесли удар «Кинжалами» по украинским предприятиям ОПК во Львове

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Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 343 0

Там боевики ВСУ ремонтировали компоненты авиатехники и ракетного вооружения.

ВС РФ нанесли удар «Кинжалами» по украинским предприятиям ОПК во Львове

Фото: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba

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Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины, которые находятся в городе Львов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что удар наносился высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими комплексами «Кинжал» и ударными беспилотниками. На этих украинских предприятиях ОПК киевский режим производит и ремонтирует электронные компоненты авиационной техники и ракетного вооружения армии Украины.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны сообщили об ударе по тренировочному центру ВСУ в Полтаве. По данным ведомства, боевиков там обучали иностранные инструкторы.

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