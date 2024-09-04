«Много узнал про губернатора»: помощник президента рассказал о поездке на такси

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 53 0

Орешкин узнал много нового про Владивосток благодаря поездке на такси

Фото, видео: © РИА Новости / Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

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Тема:
ВЭФ-2024

Максим Орешкин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме, но доехать до кампуса он решил не на специальном транспорте для участников, а на такси. Поездка выдалась интересной.

Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин узнал много нового про Владивосток и местного губернатора благодаря поездке на такси. Об этом он рассказал на приоритетной сессии «Хорошо жить, где мы есть» Восточного экономического форума (ВЭФ).

После разговора с таксистом он узнал, чего в городе не хватает, что не развивается и что необходимо сделать. Помимо этого ему также рассказали много интересного про губернатора.

«Я много узнал про губернатора, чем занимается его жена, сыновья, про то, как город не развивается, что не сделано и так далее», — рассказывает он.

По словам Орешкина, необходимо активно заниматься развитием региона, чтобы исправлять ошибки и стремиться к лучшему. Главное — никогда не стоять на месте.

«Вот, я думаю, с таким благословением таксистов надо всем собраться и все достроить. Чтоб они каждый раз находили, что новое можно покритиковать, и чтобы каждый раз объект для критики был новый, это самое главное, чтобы он постоянно менялся. Поэтому будем вместе все делать и справляться», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru сообщал о результатах строительства нового жилья на Дальнем Востоке. По многим показателям наблюдается положительная динамика по сравнению с прошлыми годами.

Тема:
ВЭФ-2024
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«Много узнал про губернатора»: помощник президента рассказал о поездке на такси

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