На ВЭФ сообщили о результатах строительства нового жилья на Дальнем Востоке

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 31 0

Замглавы Минстроя Стасишин: порядка 40% строящегося жилья в ДФО распродано

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Тема:
ВЭФ-2024

По многим показателям наблюдается положительная динамика по сравнению с прошлыми годами.

В Дальневосточном федеральном округе (ДФО) на данный момент уже распродано 40% строящегося жилья. Об этом заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин на сессии «Строить с технологиями — жить с комфортом» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он также привел данные, согласно которым в рамках долевого строительства на Дальнем востоке строится 6,7–6,8 миллиона квадратных метров жилья.

«Распроданность по тем объемам, которые находятся в стройке, составляет 40%. Это общий показатель с горизонтом ввода до конца, наверное, 2026 года — I квартала 2027 года», — рассказал он.

Стасишин уточнил, что распроданность — важный критерий для понимания затрат застройщика и ставки проектного финансирования. Региону также будут оказываться различные меры поддержки в этой сфере.

Всего за 2023 год на Дальнем востоке было построено четыре с половиной миллиона квадратных метров жилья, а за 2024 год — уже 2,7 миллиона.

Кроме того, объем градостроительных проектов, для реализации которых уже подготовлена необходимая документация, уже составляет более 26 миллионов квадратных метров, сообщил Стасишин.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. В нем принимают участие представители более чем 70 стран мира.

Участники обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях. В этом году основная тема ВЭФ звучит так: «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru писал, что на ВЭФ состоялось открытие дискуссионной платформы «Росконгресс-Урбан Хаб».

Тема:
ВЭФ-2024
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На ВЭФ сообщили о результатах строительства нового жилья на Дальнем Востоке

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