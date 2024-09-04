На ВЭФ сообщили о результатах строительства нового жилья на Дальнем Востоке
Замглавы Минстроя Стасишин: порядка 40% строящегося жилья в ДФО распродано
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
По многим показателям наблюдается положительная динамика по сравнению с прошлыми годами.
В Дальневосточном федеральном округе (ДФО) на данный момент уже распродано 40% строящегося жилья. Об этом заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин на сессии «Строить с технологиями — жить с комфортом» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Он также привел данные, согласно которым в рамках долевого строительства на Дальнем востоке строится 6,7–6,8 миллиона квадратных метров жилья.
«Распроданность по тем объемам, которые находятся в стройке, составляет 40%. Это общий показатель с горизонтом ввода до конца, наверное, 2026 года — I квартала 2027 года», — рассказал он.
Стасишин уточнил, что распроданность — важный критерий для понимания затрат застройщика и ставки проектного финансирования. Региону также будут оказываться различные меры поддержки в этой сфере.
Всего за 2023 год на Дальнем востоке было построено четыре с половиной миллиона квадратных метров жилья, а за 2024 год — уже 2,7 миллиона.
Кроме того, объем градостроительных проектов, для реализации которых уже подготовлена необходимая документация, уже составляет более 26 миллионов квадратных метров, сообщил Стасишин.
ВЭФ-2024
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. В нем принимают участие представители более чем 70 стран мира.
Участники обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях. В этом году основная тема ВЭФ звучит так: «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».
Ранее 5-tv.ru писал, что на ВЭФ состоялось открытие дискуссионной платформы «Росконгресс-Урбан Хаб».
- 4 сент
- Помощь от государства: в Минэкономразвития рассказали о финансировании проектов
- 4 сент
- «Большие возможности»: глава РФПИ назвал Малайзию важным стратегическим партнером РФ
- 4 сент
- «Наращиваются контакты»: РФ и Мьянма договорились обменяться опытом в сфере борьбы с коррупцией
- 4 сент
- «Россети» вложат более 600 млрд рублей в инфраструктуру Дальнего Востока до 2029
- 4 сент
- «Снятие барьеров»: на ВЭФ заявили о разработке аналога SWIFT
- 4 сент
- Традиции и высокие технологии: российские регионы представили свои лучшие проекты на ВЭФ
- 4 сент
- «Основной акцент»: в РЖД рассказали о задачах развития Восточного полигона
- 4 сент
- РФПИ и «Газпром» проинвестируют строительство производственных мощностей СПГ
- 4 сент
- «Будем планировать»: города Дальнего Востока могут связать ВСМ
- 4 сент
- РФПИ и XY Group инвестируют в проекты на Дальнем Востоке и в Арктике
Читайте также
60%
-1.39 97.81
-1.45
Нашли ошибку?